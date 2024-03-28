Marmara Denizi\'nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.