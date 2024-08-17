Marmara depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Marmara depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

Marmara depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, ekipler senaryo gereği enkaz altındaki yaralıları kurtardı. AFAD İl Müdür Vekili Taner Eltutan, tatbikatın amacını ve afetlere hazırlık çalışmalarını anlattı.

17.08.2024 11:09
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Marmara depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümü anısına düzenlenen deprem tatbikatında, ekipler senaryo gereği binada mahsur kalan ve enkaz altındaki yaralılar kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. AFAD yerleşkesindeki anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından AFAD, Polis Arama Kurtarma, Hak Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma Birimi ile gönüllülerden oluşan ekiplerin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalanlar ile binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Tatbikat sonrasında bir açıklamada bulunan AFAD İl Müdür Vekili Taner Eltutan, 1999 yılında Türkiye'deki afetlerin en büyüğünün Gölcük'te yaşandığını ifade ederek, bu depremin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Marmara'da yaşanması nedeniyle milyonlarca insanın dolaylı ya da doğrudan etkilendiğini söyledi. Van AFAD olarak 1999'da meydana gelen deprem anısına bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Eltutan, "Tatbikatı yaparken; afet yönetiminin vazgeçilmez parçalarından olan sivil toplum kuruluşu ile AFAD gönüllülerini de dahil ederek, gece saatlerinde yapmayı planladık. Temennimiz ülkemizde bir daha böyle afetlerin yaşanmamasıdır. Ama maalesef 1999 yılından günümüze kadar geçen 25 yıllık süre zarfında biri de ilimizde olmak üzere çok sayıda deprem yaşadık. Bu depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Can ve mal kayıpları yaşadık. Bizde hem devlet tedbirleri hem de AFAD teşkilatımızın çalışmalarıyla özellikle afet öncesine odaklanarak, afetlerde ve depremlerden sonra vatandaşlarımızın can ve mal kaybını en aza indirmek için faaliyetler, tatbikatlar düzenlemekteyiz" dedi.

"100 bin AFAD arama kurtarma personeli ile 100 bin destek AFAD gönüllüsü yetiştirdik"

AFAD Başkanlığı tarafından bu yıl hayata geçirilen projeler çerçevesinde 100 bin arama kurtarma personeli ile 100 bin destek AFAD gönüllüsü yetiştirdiklerinin altını çizen Eltutan, "Ülke genelinde artık eğitimli kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından, gönüllülerinden müteşekkil 100 bin arama kurtarma eğitimi almış personelimiz ve 100 bin destek AFAD gönüllümüz mevcut. Allah, ülkemize ve bölgemize afet yaşatmasın ama muhtemel afetlere de hem öncesi hazırlığı hem afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri kapsamanda hem Van olarak hem ülke olarak hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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