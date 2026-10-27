Marmara İlçe Tarım Müdürlüğü kurallara uymayan işletmelere yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Marmara İlçe Tarım Müdürlüğü kurallara uymayan işletmelere yaptırım uyguladı

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Marmara İlçe Tarım Müdürlüğü kurallara uymayan işletmelere yaptırım uyguladı
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde mevzuata uymadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulandı. 5996 sayılı kanun kapsamında risk esaslı yürütülen kontrollerle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşım amaçlandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerini denetledi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, risk esaslı denetim programı çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata uygun hareket etmediği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
İlçe Tarım MüdürlüğüBalıkesir3. SayfaMarmaraGüncelTarımYaşamSon Dakika

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