Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Orman Yangını - Son Dakika
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Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Orman Yangını

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda Orman Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

09.08.2024 13:40  Güncelleme: 13:44
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Yalancı Boğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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