Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda Orman Yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Yalancı Boğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi başladı. - MUĞLA