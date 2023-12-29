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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yılında umut dolu bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yılında umut dolu bir mesaj yayınladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2023 yılında yaşanan acıları hatırlatarak, 2024 yılının güzellikler getirmesi umuduyla tüm vatandaşlara barış, sağlık ve mutluluk diledi. Başkan Oktay, 2023 yılında gerçekleştirilen projeleri ve 2024 için planlanan çalışmaları da değerlendirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yılında umut dolu bir mesaj yayınladı
29.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 15:14
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Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2023 yılında birçok acıyla yüreklerimizin yandığını belirterek, "2024 yılının acıları dindirip güzellikler getirmesi umuduyla tüm vatandaşlarımıza barış, sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. 2023'ün büyük acılara sahne olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Oktay, "Ne yazık ki 2023 yılını acılarla hatırlayacağız. Yılın hemen başında yaşadığımız Maraş depremleri millet olarak hepimizi derinden sarstı. Depremlerde on binlerce vatandaşımızı yitirdik, şehirlerimiz adeta yok oldu. Bu süreçte Marmaris olarak bölgenin yaralarını sarmak için elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Depremzedelerimizin yanında olduk" dedi.

"Etkinlikler iptal edildi"

"Geçtiğimiz hafta Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde de 6 askerimizin şehit olması nedeniyle yine şehit acısı yaşadık" diyen Oktay, "Hepimizi derinden üzen bu gelişme nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki tüm eğlence programlarımız, etkinliklerimiz ve KÖFN yeni yıl konserimizi iptal ettik. Umuyoruz ki yeni yılda millet olarak böyle acıları bir daha yaşamayız. Her şeye rağmen yeni yıla umutla giriyoruz. Tüm insanlığa 2024 yılında barış, sağlık ve mutluluk diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Birçok hizmete imza atıldı"

2023 yılını da değerlendiren Başkan Oktay, Marmaris Belediyesi olarak rutin belediye faaliyetlerinin yanı sıra farklı alanlarda yürüttüğü projeleri de hayata geçirdiklerinin ve birçok çalışmada da sona yaklaşıldığını kaydetti.

Başkan Oktay açıklamasının devamında, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrimize daha da değer katmak. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız birçok projemizi geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. 2023 bizim için verimli bir yıl oldu diyebiliriz. Turizm ara eleman kursu, köy okullarında bilim projesi, bilim şenliği, kitap günleri, kültür sanat festivali, minik canlarımız için mama atölyesi, halk ekmek, halk büfe, mahalle iftar programları, gençler için kayıt stüdyosu bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları. Bunların yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğümüz de Marmaris'in pek çok noktasında prestij çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni Belediye Hizmet Binamızı 2024'ün ilk aylarında hizmete açacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Hisarönü Mahallesi'nde yapılan mesire alanımız da yaklaşık bir ay içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak" diye konuştu.

Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarının altını çizen Başkan Oktay, "Marmaris'i daha yaşanabilir, modern ve güzel kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2024 yılında umut dolu bir mesaj yayınladı - Son Dakika


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