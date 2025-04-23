Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Etkinliklerinde Deniz Kuvvetleri Gemisi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Etkinliklerinde Deniz Kuvvetleri Gemisi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü

Marmaris\'te 23 Nisan Bayramı Etkinliklerinde Deniz Kuvvetleri Gemisi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sahil Güvenlik botu ve askeri gemi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilere çeşitli hediyeler verildi ve milli duygular öne çıktı.

23.04.2025 19:44  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü etkinlik programları dahilinde ziyarete açılan Sahil Güvenlik botu ile askeri gemi vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Botu, Marmaris Belediye İskelesi'nde 09.00 - 18.00 saatleri arasında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Gediz Marmaris Körfezi'nde saat 10.00 -12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaş ziyaretine açıldı. TCSG 310 sahil güvenlik botu ve körfez açıklarında demirli TCG Gediz gemilerini ziyaret eden vatandaşlar, onurlu ve gururlu olduklarını ifade ettiler. Atatürk meydanından Deniz Ticaret odası ve Deniz Motorlu taşıyıcılar kooperatifi tarafından organize edilen piyade tekneler ile binden fazla vatandaş ve çocuk onlarca kez körfez içinde demirli TCG Gediz gemisine götürülüp getirildi. Yoğun ilgi sebebiyle uzun kuyruklar oluşurken, gemiyi ziyaret eden çocuklara gemi hatırası şapka, Türk bayrağı, gemi hatırası kupalar ve ay-yıldızlı balonlar hediye edildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi'ne bağlı gazilerinde ziyaret ettiği gemide ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki çocuğu ile TCG Gediz askeri gemisini ziyaret eden Servet Çakır; "Çok iyiydi, gururlandık. Çocuklar da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böyle güzel bir anı yaşamış oldular. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü de tekrar görmüş olduk böylelikle. Teşekkür ediyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin" şeklinde duygularını aktardı.

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Proje Okulu öğrencileri de okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti. Öğrencilerden Arda Mutlu; "Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Proje Okulu olarak geldik bugün. Komutanlarımız çok güzel bir şekilde bize mesleği anlattı. Gayet milli duygularımız tatmin oldu. Türk ordusunun, Türk donanmasın ne kadar şerefli olduğunu ne kadar güçlü olduğunu bugün bir kez daha gördüm" dedi.

Öğrencilerden Sevide Bayraktar ise "Bugün buraya okulca geldik. Gediz gemisi Türkiye'nin sekiz büyük gemisinden biri ve buraya gelmesi bizim için çok büyük bir şans. Gezmek bizim için çok değerli, öğretmenlerimiz sayesinde ziyaret ettik. Çok güzel bir gündü, çok güzel bir anı oldu" diyerek böyle bir şansı verdikleri için yetkililere teşekkür etti. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Etkinlikler, 23 Nisan, Marmaris, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Etkinliklerinde Deniz Kuvvetleri Gemisi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
08:18 Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
08:00 Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
07:19 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
01:20 Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
01:02 Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 20:46:29. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te 23 Nisan Bayramı Etkinliklerinde Deniz Kuvvetleri Gemisi Ziyareti Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.