Marmaris\'te 38 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yelkenli tekne içinde 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan kontrolde 27 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA