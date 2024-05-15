Marmaris'te bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü

Marmaris\'te bir apart otelde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin personellerinin konakladığı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 kişi yaralandı.

15.05.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin personellerinin konakladığı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Armutalan Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,bir otelin personellerinin konakladığı apart otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında apart otel tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ile pencereden atlayan bir kişi olmak üzere 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'de olay yerine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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