Marmaris'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Marmaris'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ayağı kırık ve alçıdayken erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen İlknur Çetin'in katili, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

26.04.2024 15:05
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Marmaris'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Ayağı kırık ve alçıdayken gelip saldırmış

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 35 yaşındaki İlknur Çetin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybederken, ayağı kırık ve alçıdayken olayı gerçekleştiren ve polis ekipleri tarafından kaçtığı motor ile yakalanıp gözaltına alınan A.İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.İ.K. (38), İlknur Çetin'in iş yerine gelerek Çetin'i konuşma bahanesi ile dışarı çağırdı. Çetin'in dışarı çıkması ile kadına saldıran A.İ.K., birden fazla yerinden ölümcül darbeler ile kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından geldiği motora binerek olay yerinden kaçan A.İ.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ayağı kırık şekilde saldırmış

Saldırgan A.İ.K.'nin bir ayağının kırık olduğu ve platin takılı olduğu halde Çetin'in iş yerine gelerek olayı gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılırken, ayağı alçıda olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris\'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te bir kadını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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