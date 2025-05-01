Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak için fiber karinalı lastik bot ile hareket eden botun motor arızası yapması sonrası lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA