Marmaris\'te Minibüs Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri Dalaman Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan bir minibüs, ilçe çıkışında motor bölümünden alev aldı. Şoförün soğuk kanlılığı sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Edinilen bilgilere göre Marmaris'te tatil yapan turistleri havalimanına bırakmak için yola çıkan minibüsün ön kısmından dumanlar çıkmaya başlayınca, şoför aracı sağa çekerek araç içindeki yolcuları ve valizlerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Olayı görenlerin 112 ihbar hattını araması üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında başlayan ve elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Minibüste bulunan turistlerde yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, başka bir araçla güvenli şekilde havalimanına ulaştırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA