Marmaris'te Müstehcen İçerik Yayınına Gözaltı - Son Dakika
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Marmaris'te Müstehcen İçerik Yayınına Gözaltı

Marmaris\'te Müstehcen İçerik Yayınına Gözaltı
15.06.2025 17:33
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Marmaris'te müstehcen içerik paylaşan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde internet üzerinden müstehcen içerikler yayınladığı iddiasıyla hakkında çok sayıda şikayet bulunan ve milyonlarca takipçiye sahip olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaştığı videolarda özellikle genç kadınların görüntülerini izinsiz kullanarak cinsel çağrışım içeren içerikler ürettiği öne sürülen B.K.'nin hesabı, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen birçok vatandaş şikayeti üzerine, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Yapılan tahkikatın sonunda Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde bulunan ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı Marmaris Sulh Ceza Hakimliği tarafından "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"Plajları tanıtıyordum, suç kastım yok"

Hakimlikte verdiği ifadede suçlamaları reddeden B.K., videoların turistik tanıtım amacı taşıdığını öne sürdü. Çekim yaptığı bölgelerin doğal güzelliklerini göstermek istediğini söyleyen şüpheli, videolardaki bazı sahnelerin internet yayın platformu algoritmaları tarafından otomatik olarak kapak görseli haline getirildiğini belirterek, "Benim amacım Ege ve Akdeniz sahillerini tanıtmaktı. Videolarda suç kastı taşımadım. YouTube, kapak fotoğraflarını otomatik seçiyor olabilir. Daha önce bu içerikler nedeniyle şikayet almış olsam da kanalım hala aktifti" ifadelerini kullandı.

"İçerikler çocukların da erişimine açık"

Edinilen bilgiye göre mahkeme kararında, videolarda yer alan yakın plan görüntülerinin çocukların da erişebileceği sosyal medya platformlarında yayımlandığı, kişisel mahremiyeti ihlal eden nitelikte olduğu ve kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Suçun niteliği, mevcut delil durumu ve şüphelinin kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklama kararı verildi. B.K., tutuklu yargılanmak üzere Muğla kapalı cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Müstehcen İçerik Yayınına Gözaltı - Son Dakika

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