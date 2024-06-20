Marmaris'te trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Marmaris'te trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

20.06.2024 17:40
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris Karayolu Okluk kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris istikametine doğru seyir halinde olan özel bir transfer aracı ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, bölge trafik, ilçe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapanan ve Marmaris Bölge Trafik İstasyonu ekiplerinin önlem aldığı yol, araçların çekici marifeti ile bulundukları yerden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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