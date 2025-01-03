Marmaris'te Yetkisiz Çakar Cezası: 276 Bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te Yetkisiz Çakar Cezası: 276 Bin TL

Marmaris\'te Yetkisiz Çakar Cezası: 276 Bin TL

Marmaris'te trafik denetiminde yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle 276 bin TL ceza kesildi.

03.01.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan trafik denetiminde, 'yetkisiz çakar' kullanımı nedeniyle Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü ve sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli araçlar üzerinde kontrol yaptı. Bu sırada, Fiat Tofaş marka modifiyeli 35 VAT 57 plakalı bir otomobil durduruldu. Ş.G.'nin kullandığı araçta yapılan incelemede, yetkisiz şekilde kullanılan çakar sistemi tespit edildi. Çakar sistemine el konulmasının ardından, sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 TL olmak üzere toplam 276 bin 344 TL idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyarken, araç ise 30 gün boyunca trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Marmaris, Politika, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Yetkisiz Çakar Cezası: 276 Bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yetkisiz Çakar Cezası: 276 Bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.