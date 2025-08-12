MasterChef Ayten Saner\'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu

MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayten, TV8 ekranlarında hem jüriyi hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkileyen yaşam öyküsünü anlattı. Yarışma sırasında paylaştığı sözler, stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

"10 YAŞINDAN BERİ SAVAŞIYORUM"

Küçük yaşlardan itibaren zorluklarla mücadele ettiğini belirten Ayten, "10 yaşından beri savaşıyorum. Her düştüğümde ayağa kalktım." diyerek azmini dile getirdi.

TRAFİK KAZASINDA EŞİNİ KAYBETTİ

Ayten'in en çok yankı uyandıran sözleri ise eşini bir trafik kazasında kaybettikten sonra yaşadığı zorlu sürece dair oldu. Acı kaybın ardından tek başına ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Ayten, şu sözlerle yaşadıklarını aktardı, "Hala evimin geçimini, her şeyimi kendim ödüyorum.

Eşimin tarafının durumu iyi ama bir delik lira bize yardımı olmadı. Sonra oğlum işe girdi, oğlumla beraberiz. Her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi, elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki 'Kocan ölmüş, ne işin var buraya işe geldin.' Dedim ki 'Elektrik, su faturasını siz mi ödeyeceksiniz?' Ben o evden çıkmazsam bir daha çıkamam."

Ayten'in yaşadığı bu zorlu süreç, TV8 izleyicilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü. Birçok kişi, onun güçlü duruşuna ve azmine övgü dolu mesajlar paylaştı.