McDonald's E.coli Skandalı Büyüyor - Son Dakika
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McDonald's E.coli Skandalı Büyüyor

McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerinde E.coli bakterisi nedeniyle hasta sayısı 104'e çıktı.

14.11.2024 12:06
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ABD'de hazır yemek zinciri McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisi nedeniyle hastalananların sayısı 104'e yükseldi.

ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı gıda skandalında bilanço artıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen Escherichia coli (E.coli) bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 104'e yükseldiği bildirildi. Hastaneye kaldırılanların sayısının ise 34'e ulaştığı aktarıldı. Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington, Michigan ve Kuzey Carolina olmak üzere 14 eyalette rastlandığı belirtildi.

CDC'ye göre salgına neden olan bakteri türü nedeniyle ABD'de her yıl yaklaşık 74 bin enfeksiyon görülürken, 2 binden fazla kişi hastaneye yatıyor, 61 kişi ise hayatını kaybediyor.

1 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) 23 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edilmişti.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

Hastalığa neden olabiliyor

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin "Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)" gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

washington, Bakteri, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, FDA, FDA, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa McDonald's E.coli Skandalı Büyüyor - Son Dakika

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