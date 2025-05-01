Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na yürümek isteyen şahıslar bir araya geldi. Taksim'e çıkmak isteyen gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

"MAKASLA BURUN KILLARIMI ALIYORUM"

Dağılmamakta ısrar eden grup üyeleri, izinsiz yürümek isteyince polis ekipleri müdahalede bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan grupta yer alanları gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir göstericinin çantasından makas çıktı. Gösterici bunun üzerine "Makasla burun kıllarımı alıyorum" dedi.