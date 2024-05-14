Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, depremde kaybettikleri arkadaşları anısına fidan dikti

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, 6 Şubat Depremi'nde kaybettikleri 3 arkadaşları anısına fakülte bahçesine 100 ağaç fidanı dikti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Merve Aslan, ikinci sınıf öğrencisi Merve Buse Bastacı ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Zelal Durmaz; 6 Şubat Depremi'nde memleketleri Hatay ve Adıyaman'da hayatını kaybetmişlerdi.

Depremde kaybettikleri arkadaşlarını unutmayan Eğitim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri arkadaşlarının adına fakülte bahçesine 100 çam ağacı fidanı dikti.

Fidan dikiminden önce fakülte bahçesinde toplanarak anma programı düzenleyen öğrenciler ve akademisyenler gözyaşlarına hakim olamadı. - BURDUR