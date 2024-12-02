Mehmet Ali Erbil Polis Merkezinde İmza Attı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil Polis Merkezinde İmza Attı

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Erbil, yasadışı bahis iddiaları nedeniyle adli kontrol kapsamında karakola giderek imza attı.

02.12.2024 17:21
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Mehmet Ali Erbil polis merkezinde imza attı

İSTANBUL - Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil, uygulanan haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri çerçevesinde polis merkezine giderek imza attı.

Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.

Her hafta 1 gün imza atmasına karar verilmişti

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Erbil karakola giderek imza attı

Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil Polis Merkezinde İmza Attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil Polis Merkezinde İmza Attı - Son Dakika

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