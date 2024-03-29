Mehmet Tosun, Bodrum'da saha gezilerini sıklaştırdı - Son Dakika
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Mehmet Tosun, Bodrum'da saha gezilerini sıklaştırdı

Mehmet Tosun, Bodrum\'da saha gezilerini sıklaştırdı

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçime sayılı günler kala saha gezilerini sıklaştırdı. Tosun, emlak vergileri ve imar sorunlarına çözüm getireceğini söyledi.

29.03.2024 17:35  Güncelleme: 17:41
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçime sayılı günler kala saha gezilerini sıklaştırdı.

Kurum ziyaretleri sırasında Bodrum Vergi Dairesi'ne de uğrayan Tosun, Bodrum'da emlak vergilerinin çok yüksek olduğundan yakınan bir vatandaşa "Haklısınız, Bodrum'da her alanda olduğu gibi bu konuda da bir plansızlık var. 2021 yılında yapılan fahiş zamla vatandaş tarlasına, arazisine küstürüldü. Bu konuyu bizzat Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimleri yaparak çözeceğim, söz veriyorum" dedi. Tosun, Bodrum'da imar sorunlarına da köklü bir çözüm getireceğini söyledi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Yokuşbaşı, Dağbelen ve Yalıkavak'ta esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Gezdiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Tosun, istek ve şikayetleri dinleyerek Bodrum'un başta su olmak üzere, trafik, altyapı, imar ve çevre temizliği gibi sorunlarına yönelik çözüm projelerini anlattı. Yalıkavak Tersane bölgesini de gezen Mehmet Tosun, "Bodrum'da yaşadığımız her sorunun temelinde plansızlık, vizyonsuzluk yatıyor. Bu şekilde belediyecilik yapılmaz" dedi.

Yeniköy'de de esnaf ziyaretlerinde bulunan Tosun, Bodrum Ziraat Odası'na ve Bodrum Vergi Dairesi'ne de uğrayarak personele hayırlı işler diledi. Bodrum Vergi Dairesi önünde bir vatandaşın "emlak vergilerinin yüksekliği" ile ilgili şikayetini dinleyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim sürecinde bu konuda çok fazla şikayet aldıklarını belirterek "2026 yılındaki yeniden değerlendirme döneminde emlak vergilerinin düşürülmesi ya da zam oranlarının halkımızı mağdur etmeyecek şekilde yapılandırılması için gerekli girişimleri yapacağız" dedi.

Tosun, şöyle devam etti:

"2021 yılında pandeminin hemen akabinde Bodrum Belediyesi emlak vergilerine yüzde 300 ile yüzde 1200'e varan artış getirdi. Vatandaşımız, üzerine bina yapamadığı, gelir elde edemediği, tarla vasfındaki arazisine sadece imar planı içinde yer alması nedeniyle 'arsa vergisi' ödüyor. Halbuki, tarla olarak duran plan içindeki araziye arsa vergisi tahakkuk ettirilemez. Bu konuda 80'li yıllarda yayımlanan bir tamim var. Bu konuda da Bodrum'da yanlışlar ve eksikler var. Biz göreve geldiğimizde, merkezi hükümetle, Maliye Bakanlığımızla bunu görüşüp 2026 yılındaki yeniden değerlendirme döneminde zam yapmayarak, ya da minimize ederek bu mağduriyeti gidereceğiz"

Bodrum'un Büyükşehir sınırları içinde kalmasından dolayı vatandaşların iki katı emlak vergisi ödediğini, yapılan vergi zamlarıyla da arazisine küstürüldüğünü söyleyen Mehmet Tosun, "Evladını evlendirecek, kendi arazisi üzerine bir ev yapamıyor. Fakat 50-60 bin TL yıllık emlak vergisi ödüyor. Bir müddet sonra arazisini satmak zorunda kalıyor ya da kat karşılığı veriyor. Fakat bunun da ötesinde imar problemini çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İmar sorunu var, vatandaş kendi çözümünü oluşturuyor"

Bodrum'da bütüncül bir imar planlaması olmadığını, mahalle bazında da imar planlarının değişik mahkeme kararlarıyla durdurulduğunu hatırlatan Mehmet Tosun, "Halkımız, kendi problemini kendi çözmeye çalışıyor, bu da kaçak yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Yalıkavak, Bitez, Ortakent-Yahşi bunlardan sadece üçü. Narenciye bahçesinden hiç gelir elde edemeyen hemşehrim, buraya oturacağı bir ev dahi yapamıyor. Çünkü plan yok! Çözümümüz ortada. Biz göreve gelince, meslek odalarıyla birlikte bu planları yeniden düzenleyip hızlı şekilde onaylatacağız, diğer bölgelerin de planlama eksiklerini gidererek bodrumun geniş çaplı envanterin yapıp, 50 yılını planlayacağız. Plansızlık bir yönetim şekli olamaz. Aksi takdirde ne doğayı koruyabiliriz, ne de sürdürülebilir turizm yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bodrum'un trafik sorununu çözmezsem, beni o koltuktan indirin"

Seçim ziyaretleri kapsamında her akşam bir iftar davetine katılan Mehmet Tosun, dün akşam iftarı Bodrum Karslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Aydın ve dernek üyeleriyle birlikte Dağbelen'de yaptı. Ortakent'ten Yalıkavak'a giden yolda çalışmaların başlaması için Karayolları ile görüştüğünü ve Değirmenler'e kadar olan kısmın sezona kadar tamamlanacağını söyleyen Tosun, "Bodrum'un bu bölgesinde trafik ve ulaşım sorunu kalmayacak, bunun sözünü verdim, sizler takipçisi olun, eğer beş yılda başaramazsam beni o makamdan indirin" diye konuştu. Tosun, aynı akşam Yalıkavak Geriş'te halk buluşması gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mehmet Tosun, Bodrum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Tosun, Bodrum'da saha gezilerini sıklaştırdı - Son Dakika

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