Meksika'da Askerlerden Kaçak Göçmenlere Ateş - Son Dakika
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Meksika'da Askerlerden Kaçak Göçmenlere Ateş

Meksika'da askerlerin kaçak göçmenlere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2024 12:15
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Meksika'da askerlerin kaçak göçmenlere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye geçmek isteyen göçmenlerin akın ettiği Meksika'da askerler 33 kaçak göçmenin bulunduğu pikap araca ateş açtı. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chiapas eyaletinde Guatemala sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği, 10 göçmenin ise yaralandığı belirtildi. Olay anında aracın aşırı hızla ilerlediği kaydedilen açıklamada, askerlerin silah sesleri duyduğu ve sonrasında 2 askerin araca ateş açtığı ifade edildi. Göçmenlerin Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan vatandaşı olduğunu açıklayan bakanlık, ateş açan askerlerin soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Polisin olayla ilgili raporunda ise aracın askeri kontrol noktasında durmaması üzerine askerler tarafından takip edildiği, askerlerin aracı durdurmak için ateş açtığı kaydedildi. Sürücünün kaçmak için aracı toprak araziye sürdüğü ancak aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi. Bölge savcılığı, göçmenlerin silahla yaralanma sonucu öldüğünü doğruladı.

Her yıl binlerce göçmen ABD'ye geçmek üzere Meksika'ya giriş yapıyor. ABD hükümeti ise Meksikalı yetkililere sınıra ulaşan göçmen sayısını azaltması için baskı uyguluyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da Askerlerden Kaçak Göçmenlere Ateş - Son Dakika

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