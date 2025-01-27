Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Soruşturması Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Soruşturması Detayları Ortaya Çıktı

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Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarındaki rolü ve sanatçılarla irtibatı soruşturuluyor. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçlaması var.

27.01.2025 21:11
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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasının detayları sevk yazısında ortaya çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma

İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, Barım'ın eylemlerin kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu, Barım'ın şirketine bağlı oyuncuların 2021'de orman yangını ve deprem felaketlerinden sonra Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz gösterme kampanyasına katıldığı belirtildi. Ayrıca, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Hakkında tutuklama talep edilen Barım'ın soruşturmasının detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, soruşturmanın konusunun ve amacının Gezi Parkı eylemlerine katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükumetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılması olduğu vurgulandı.

Barım ile Alabora'nın tapeleri ortaya çıktı

Şüpheli Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile gezi olayları kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alış verişinde bulunduklarına dair tape görüşmesinin bulunduğu içeriğinde ise Barım'ın "Herhalde Şebnem seni aradı, bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı ve hani senin için bir panik oldum, kesinlikle yani bunu ne olur böyle yayınlamayın diye" dediği, Alabora'nın "Şu anda, şu an itibari ile böyle bir metin düşünüyorum" dediği, Barım'ın ise "Bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat şimdi beni Sevilay aradı ve Çiğdem Mater ona yollamış bunu yönetmenler imzalasın diye, buna Mehmet Ali'nin onayı ve haberi var demiş" dediği kaydedildi. Sanatçılara ilişkin Gezi parkında etkin rol alan firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın şüpheli Ayşe Barım ile bir bildiri yayınlanması konusunda görüşmelerin yapıldığı, bu bildirinin şu aşamada zarar vereceği, kamuoyu baskısı ile daha aktif gerekliliği durumunda paylaşılması gerektiği bu yüzden ilerleyen süreçte değerlendirileceği şeklinde yazışmaların olduğu aktarıldı.

Eylemlerin kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu kaydedildi

Sevk yazısında, şüpheli Barım'ın Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Bergüzar Korel ile 7 kez, Ceyda Düvenci ile 4 kez, Dolunay Soysert ile 10 kez, Halit Ergenç ile 12 kez, Hümeyra Akbay ile 5 kez, Mehmet Günsur ile 1 kez, Nehir Erdoğan ile 2 kez, Selma Ergeç ile 8 kez, Nejat İşler ile 2 kez ve Rıza Kocaoğlu ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, kendisinin de kendi şirketine bağlı sanatçılarla Gezi olaylarına fiilen katılarak eylemlerin kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu belirtildi.

Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Şüpheli Barım'a ait şirket oyuncularının 2021 yılında yaşanan Orman Yangını ve Deprem felaketlerinden sonra Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespit edildiği, şirket faaliyetlerinin yöneldiği etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya çıkarma açısından dikkate değer olduğu belirtildi.

Toplumda tanınan oyuncuları eylemlere yönlendirdiği belirtildi

Sevk yazısında, Barım'ın Gezi Davası ana faillerinden olan firari sanık Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olduğu, kendisinin irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği, bu şekilde olayları planlayan, örgütleyen ve yönlendiren, iradesi sorularak bu yönde kendisinin karar bildirerek yön verici ve belirleyici olduğu, kendi şirketine bağlı toplumda tanınan oyuncuları eylemlere yönlendirerek oyuncuların toplumda tanınırlığını ve etki gücünü de kullanarak daha fazla kitleselleşmesini amaçladığı ve bunda da kısmen başarılı olduğu kaydedildi.

Bazı oyuncuların Barım'ı kayırma amaçlı ifade verdiği aktarıldı

Yazıda ayrıca, bazı oyuncuların tanık sıfatıyla alınan ifadelerinde kendi iradeleriyle eylemlere katıldıklarını beyan etseler de şüpheli ile eylemlerin başladığı döneme dair yoğun irtibatlarının içeriğini hayatın olağan akışına uygun olarak açıklayamadıkları,, iç ve dış kamuoyu tarafından günlerce takip edilen ve gündemde tutulan olayların kitleselleşmeye başladığı bir dönemde görüşme içeriklerine yönelik ile şüphelinin eylemlerin olduğu dönemde Gezi Parkında kendileriyle bulunmasına rağmen kaçamaklı cevaplarının şüpheliyi kayırma amacıyla yapıldığının açıkça anlaşıldığı kaydedildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma

Sevk yazısında, tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle ayrıca 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Kaynak: İHA

Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Ayşe Barım, Politika, 3-sayfa, Sanat, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Soruşturması Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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