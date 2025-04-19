Mendilciler ve Sürücü Arasında Trafikte Kavga

Mendilciler ile sürücü akan trafikte kavga etti

BURSA - Bursa'da mendil satanlar ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Akan trafikte yol ortasında başlayan sopalı kavga, amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı'nda meydana geldi. Mendil satan gençler ile bir sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga, bir süre sonra akan trafiğin ortasında kaldı. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.