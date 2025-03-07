Menemen\'de Kaza: 1 Ölü

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İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün İzmir Kuzey Otoyolu, Menemen Belen Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menemen'den Aliağa yönüne seyir halinde olan M.G. idaresindeki 35 ADG 936 plakalı tıra, aynı yönde seyir halinde olan Faruk Arı idaresindeki 34 SLV 14 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Faruk Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Faruk Arı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken tır sürücüsü M.G., gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR