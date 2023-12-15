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Menemen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 460 Hap ve 37 Bin 200 TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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Menemen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 460 Hap ve 37 Bin 200 TL Ele Geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evinde bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 37 bin 200 TL ele geçirildi. Tutuklanan zanlının ayrıca alacak-verecek defteri bulundu.

Menemen\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 460 Hap ve 37 Bin 200 TL Ele Geçirildi
15.12.2023 - 16:20,  Güncelleme: 16:25
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İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen bir kişinin evinde bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap, cebinde ise uyuşturucudan kazandığı 37 bin 200 lira para çıktı. Gözaltına alınan ve tutuklanan zanlının, alacak-verecek defteri tuttuğu da öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları sonucu M.K.S. (48) adlı bir kişinin Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Savcılıktan alınan iznin ardından şüphelinin belirlenen adresine operasyon gerçekleştiren polisin yaptığı aramada, bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap ile M.K.S.'nin ceket cebinde, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği belirlenen üç deste halinde toplamda 37 bin 200 lira ile 10 Dolar ele geçirildi. Öte yandan M.K.S.'nin uyuşturucu ticareti konusuyla ilgili alacak-verecek kayıtlarının tuttuğu bir deftere de yine polis ekipleri tarafından el kondu.

Gözaltına alınan M.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Menemen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 460 Hap ve 37 Bin 200 TL Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 460 Hap ve 37 Bin 200 TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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