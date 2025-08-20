Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

20.08.2025 20:57
Bolu Mengen'de çıkan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı, ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını 5'inci saatine girerken, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Yangın, kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ekiplerin çalışmaları sabaha kadar devam edecek" dedi.

Yangın, 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkii D750 Karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede 7 helikopter, 57 araç ve 200 personel söndürme çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın ise 5'inci saatinde kısmi olarak kontrol altına alındı. Öte yandan, havanın kararmasıyla helikopter desteği son bulurken, ekipler karadan müdahaleye devam ediyor.

"Yangın, kısmi olarak kontrol altına alınmıştır"

Yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını söyleyen Vali Abdulaziz Aydın, "İlimize bağlı Mengen ilçemizin Kıyaslar köyünde, D-750 Karayolunun üst kenarında ilk tespitlerimize göre saat 15.00'te merkezimize intikal eden bir yangın söz konusu olmuştur. Bu yangına, Valiliğimizin koordinasyonunda, 5'i Orman Genel Müdürlüğümüze, 2'si Jandarma Genel Komutanlığımıza ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personelle müdahale devam etmektedir. Şu an itibarıyla yangının enerjisinin azaldığını ifade edebiliriz. Yangın, çok şükür ki kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ancak ekiplerimizin bu saat itibarıyla sabaha kadar çalışmaları devam edecektir. Hem soğutma çalışmaları hem de karadan tarama faaliyetleri sürdürülecektir" dedi.

"Vatandaşlarımızdan herhangi bir yaralanma söz konusu değildir"

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten Vali Aydın, "Bu yangın dolayısıyla herhangi bir yerleşim yerine sirayet söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bir yerleşim yerini tahliye etmek gibi bir durum yaşanmamıştır. Çok şükür, ne ekip arkadaşlarımızdan ne de gönüllü olarak bölgede bulunan vatandaşlarımızdan herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Sabah saatlerinde de ekiplerimizin helikopter destekli çalışmaları devam edecektir" diye konuştu.

"Yangın yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili oldu"

Yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğunu kaydeden Bolu Valisi Aydın, "Yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok şükür ki, şu an itibarıyla yangını kısmi olarak kontrol altına aldık. Ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceklerdir. Yangının enerjisinin düştüğünü ifade edebiliriz. Arkamızda gördüğümüz beyaz duman, aslında oraya sıvı müdahalenin yapıldığını göstermektedir. Dumanın renginden bunu anlamak mümkündür. Arkadaşlarımız, orman içerisinde gördüğünüz alanda şu anda çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla hiçbir noktada yangının enerjisinin devam ettiğini ifade edemeyiz. Zaten çok şükür ki yangını kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.