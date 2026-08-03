Psikolojik sorunları olan ve istifa eden imamın lojmanından tonlarca çöp çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde istifa ederek kayıplara karışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen imamın kaldığı lojmandan pis kokular gelmeye başlayınca Menteşe Belediye ekipleri tarafından yapılan kontrolde lojmanın çöp eve döndüğü ortaya çıktı.

Derinkuyu Mahallesinde 11 yıldır imam olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.'nün kaldığı lojmandan kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Menteşe Belediyesine bildirdi. Lojmana giren belediyle ekipleri odaların çöp ile dolu olduğunu gördü. Lojman içinde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çeşitli atıklardan oluşan çöpler Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.