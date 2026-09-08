Menteşe'de metruk evde yangın, mahalleli itfaiyeyle çevredeki evleri korudu - Son Dakika
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Menteşe'de metruk evde yangın, mahalleli itfaiyeyle çevredeki evleri korudu

Menteşe\'de metruk evde yangın, mahalleli itfaiyeyle çevredeki evleri korudu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, mahalle sakini Yunus Emre itfaiyenin erken gelmesinin araçların yanmasını önlediğini söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk bir evde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Kiramettin Mahallesi Basmacı Sokak'ta bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede metruk evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine mahalle sakinleri de destek verirken, yangın çevredeki evlere ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

"5 dakika geç kalsa itfaiye, arabalar gitmişti"

Mahalle sakini Yunus Emre, yaşananları anlattı. Emre, "Gece 1'i çeyrek geçeydi, bir koku yayıldı. Sonra pof diye bir ses geldi. İnsanlar koşturmaya başladı. Orası biraz da herkesin, grupların dikildiği bir bölge. Büyük ihtimalle orası da çıra gibiydi. Sigara izmaritini attılar oraya. İçi için yandı büyük ihtimalle. Bir anda böyle duman bastı önce, sonra pof diye patladı. Hemen çıktık biz de. Koşturduk, insanlara haber vermeye çalıştık. 'Arabalarınızı çekin, arabalar yanacak' diye. Allah'tan itfaiye erken geldi. 5 dakika geç kalsa itfaiye, arabalar gitmişti işte. Genel bir sorun var orada, içip içip geliyorlar oraya. Büyük ihtimalle izmarit" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de metruk evde yangın, mahalleli itfaiyeyle çevredeki evleri korudu - Son Dakika

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