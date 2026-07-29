Menteşe’de seyir halindeki araçta yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde adliye yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle motor bölümündeki yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobilin motor bölümünde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.