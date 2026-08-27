Menteşe\'de Ziraat Alanında Yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Düğerek yolu üzerinde ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Düğerek yolu üzerindeki bir arazide henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin tamamen söndürülmesi ve yeniden parlamalara karşı çalışmalar devam ediyor.