Mera Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

16.08.2025 13:35
Giresun'da mera yüzünden çıkan silahlı kavgada, anne ve baba öldürüldü, genç tahliye edildi.

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda 29 Temmuz günü mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada anne ve babasını öldüren, kendisini de yaralayan şahsı darp ederek ölümüne neden olan şahıs adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda 29 Temmuz 2025 tarihinde komşu iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla komşuları Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu'na (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti. Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yaralanan S.K. ise babası ve annesini vuran Gençalioğlu'nu sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. Anne babasını öldüren, kendisini de yaralayan adamı sopayla darp ederek öldüren 27 yaşındaki S.K. tedavisinin ardından Dereli Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. S.K için mahkeme ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Olay ile ilgili adli süreç ise devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

