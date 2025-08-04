Edirne'de kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu.
Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşandı. Meriç Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda tarihi olduğu değerlendirilen tüfeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek tüfeği bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti. Tüfekle ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Meriç Nehri'nde Tarihi Tüfek Bulundu - Son Dakika
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