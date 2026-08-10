Meriç’teki orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Meriç’teki orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü

Meriç’teki orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışması yapılan yangında 20 hektar alan zarar gördü.

Karayusuflu köyü yakınlarında önceki gün anızlık alanda başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ve belde belediyelerine ait itfaiye ekipleriyle havadan ve karadan müdahale edildi. Helikopterler, Sultan Köy Barajı'ndan aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Sabaha kadar soğutma çalışması

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Yangın sırasında askeriye ait bir deponun da yandığı öğrenildi. Ayrıca yangının enerji nakil hatlarına yaklaşması nedeniyle ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 20 hektar alan etkilendi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olduğunu açıkladı.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgede zarar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Edirne, Meriç, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meriç’teki orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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