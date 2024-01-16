Mersin-Antalya D 400 Karayolu'nda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 28 Yaralı
Mersin-Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
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16.01.2024 05:13:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin-Antalya D 400 Karayolu'nda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika