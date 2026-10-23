Mersin'de 42 şüphelinin gözaltına alındığı MESEM soruşturmasında 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 42 şüphelinin gözaltına alındığı MESEM soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

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Mersin\'de 42 şüphelinin gözaltına alındığı MESEM soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
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Mersin'de MESEM programına yönelik nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif görevdeki okul müdür yardımcısı ile emekli bir okul müdürü de bulunuyor.

Mersin'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden aralarında okul müdürünün de bulunduğu 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, MESEM programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda, gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında aktif görevdeki Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı ile emekli bir okul müdürünün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden 10'unun sivil olduğu öğrenilirken, toplam 12 kişi cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaMersinEğitimSon Dakika

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