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Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu

Mersin polisi, uyuşturucu ticareti yapan 54 şüphelinin yakalanması için 2 aylık bir çalışmanın ardından şafak operasyonu düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi. 430 personel ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla 54 adrese operasyon düzenlendi ve gözaltılar devam ediyor.

17.01.2024 - 07:03,
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Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu

MERSİN - Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 aylık süren çalışmasının ardından tespit edilen 54 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları"na yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma gerçekleştirdi. Şehir merkezi ve dış ilçelerde yaklaşık 2 aydır süren çalışmada polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 54 şahsı tespit etti. Bugün sabah şafak vaktinde aralarında özel harekatın da olduğu 110 ekipten oluşan 430 personel ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon yapıldı.

Belirlenen şüphelilerin gözaltına alınmaya devam edildiği, adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin\'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu - Son Dakika
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