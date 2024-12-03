Mersin\'de 474 Aranan Kişi Yakalandı

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Mersin'de aranan 474 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalı bulunan 474 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde dolandırıcılık, yaralama, yağma, hırsızlık, kasten öldürme ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 474 aranan şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.