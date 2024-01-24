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Mersin'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi

Mersin'de, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il merkezinde bulunan 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 45 ev denetlendi. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Mersin\'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi
24.01.2024 - 10:02,
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Mersin'de 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı günübirlik kiralanan 45 ev denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ve kaçak göçmenlerle mücadele edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 9 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 45 günübirlik ev denetlendi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ekonomi, Mersin, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 9 Günübirlik Tesis ve 45 Ev Denetlendi - Son Dakika
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