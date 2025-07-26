Mersin\'de Anne ve Kızı Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde anne ile kızı tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından annenin kayınbiraderi şüpheli olarak aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı duyulan silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapı önünde kanlar içerisinde yerde yatan iki kadını gören ekipler, yaptıkları ilk incelemede Türkan Söylemez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kızı Aygül Çınar ise sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aygül Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızının başlarından tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

Olayın ardından Türkan Söylemez'in kayınbiraderinin cinayet zanlısı olarak arandığı, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN