Mersin\'de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Mahallesi 34324. Sokak'taki bir binanın 4. katındaki dairede, gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde yaşayanlar, alevleri fark eder etmez hızla dışarı çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezitli İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, yangına merdivenli araçla müdahale etti. Daha sonra Yenişehir ve Davultepe grup amirliği ekiplerinin de desteğiyle yangına üç koldan müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri inceleme başlattı. - MERSİN