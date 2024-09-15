Mersin\'de İki Hükümlü Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada cinayetten 26 yıl 10 ay ceza alan ve 4 yıldır aranan bir hükümlü ile cinsel istismardan 20 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan S.B.'nin adresi tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakaladı.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı başka bir çalışmada ise merkez Yenişehir ilçesinde 'cinsel istismar' suçundan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ş.'nin saklandığı bir işletme tespit edildi. JASAT ekiplerinin işletmeye düzenlediği operasyonda hükümlü kıskıvrak yakalandı.

Jandarmada ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN