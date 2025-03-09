Mersin'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

09.03.2025 14:31  Güncelleme: 14:33
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Feci kaza kamerada: Devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü yaralı kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin altında kalarak sıkışın sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adil Doğan idaresindeki 06 ELS 983 plakalı beton mikseri, Kocahasanlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü Adil Doğan da devrilen aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, beton mikserinin altında kolu sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç ve hidrolik basınçlı ayraç kullanarak yapılan çalışmaların ardından araç sürücüsü Doğan, beton mikserinin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan beton mikserinin devrildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın manevra sırasında devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika

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