 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Bir Kişi Tofaş Otomobilini Refüjde Yakarak Görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Bir Kişi Tofaş Otomobilini Refüjde Yakarak Görüntüledi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi, Tofaş marka otomobilini refüjde ateşe vererek alevleri cep telefonuyla görüntüledi. Şahsın, aracını yakarken yaptığı konuşma ise dikkat çekti.

Mersin\'de Bir Kişi Tofaş Otomobilini Refüjde Yakarak Görüntüledi
09.01.2024 - 21:54,
Abone Ol

Mersin'de bir kişi Tofaş marka otomobilini refüjde yaktı. Alevleri de cep telefonu ile görüntüleyen şahsın, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor, her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" diye konuşması dikkat çekti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde yolunda yaşandı. İddiaya göre, bir kişi Tofaş marka otomobiliyle refüje çıktı. Daha sonra araç sahibi otomobilini ateşe verdi. Otomobil yanarken sahibi ise o anları cep telefonuyla önce şarkı söyleyerek kaydetti. Daha sonra görüntüleri çekerken bakın arkadaşlar diyen şahıs, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor, her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" ifadelerini kullandı.

Alev alev yanan aracın görüntüsünü çevredeki vatandaşlar da cep telefonları ile kaydetti. O anlarda vatandaşlar, Tofaş marka bir aracın yandığını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Tofaş, Olaylar, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bir Kişi Tofaş Otomobilini Refüjde Yakarak Görüntüledi - Son Dakika


22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı

Son Dakika
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Bir Kişi Tofaş Otomobilini Refüjde Yakarak Görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement