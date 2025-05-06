Mersin'de Çocuk Kazası: Akülü Araca Çarpan Otomobil - Son Dakika
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Mersin'de Çocuk Kazası: Akülü Araca Çarpan Otomobil

Mersin\'de Çocuk Kazası: Akülü Araca Çarpan Otomobil

Mersin'de, baba tarafından kontrol edilen akülü araca otomobil çarptı. Çocuk sağ kurtuldu.

06.05.2025 16:06
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Mersin'de bir yaşındaki çocuğun tek başına bindirilerek akülü araca otomobilin çarptığı anlar yürekleri ağza getirirken, baba Yusuf Çiftçi, anı olsun diye bebeği araca bindirdiklerini söyledi. Baba, yürekli ağza getiren olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve görenlerin yüreğini ağza getiren olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Ailesi tarafından akülü araca bindirilen 1 yaşındaki kız çocuğu, sokağa çıkarıldı. O sırada diğer sokaktan gelerek dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

" Hatay'dan gelmiştik, bir anımız olsun istemiştik"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından baba Yusuf Çiftçi, polis merkezine çağrılarak ifadesine başvuruldu. Polisteki ifadesinin ardından İHA muhabirine olay anının anlatan Çiftçi, Hatay'dan Mersin'e gezmeye geldiklerini söyledi. Kushimoto Sokağı'nda akülü aracı anı olsun diye kontrollü bir şekilde yola çıkardıklarını dile getiren Çiftçi, "Hatay'dan gelmiştik, bir anımız olsun istemiştik. Oradaki parka gitmek istemiştik. Kaldırım işgal edildiği için arabalarla dolu olduğunu, kaldırıma da akülü aracımızın sığmadığını fark ettik. Bu nedenle aracı, park halindeki araçların etrafından uzaktan kumanda modülüyle kontrol ediyorduk. Yani çocuk kendi kullanmıyor. Zaten 1 yaşında, küçük bir çocuk. Biz orada 20-25 kişiydik, kalabalıktık. Sağ tarafı kontrol etmedik. Çünkü ters yön istikametiydi. Karşıyı, sol tarafı kontrol ediyorduk. Tüm önlemleri aldığımızı düşündük. Orada birden araba dönünce, durmasını söyledik. Durdu, ufak bir çarpma oldu" dedi.

"Bebek kendi başına geziyormuş gibi anlamışlar"

Olaydan sonra Sosyal Hizmetlere gittiklerini ve herhangi bir kusur bulunamadığını anlatan Çiftçi, çocuğun sağlık raporunda da bir sıkıntı olmadığını kaydetti. Çiftçi, "Sosyal medyada görüntüler yayınlanınca; insanlar, aracı bebeğin kullandığını zannedip, bizim onu sanki bir yerlerde oturuyormuşuz da bebek kendi başına geziyormuş gibi anlamışlar. Değil aslında. Biz kaldırımlara sığmadığı için sol taraftan geçirmiştik. Karşı tarafın da bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Bu konuyla alakalı karakolda gerekli incelemeleri yaptılar. Onlar da bir kusur bulamadılar. Çocuğun da sağlığında bir problem yok" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çocuk Kazası: Akülü Araca Çarpan Otomobil - Son Dakika

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