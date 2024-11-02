Mersin\'de Çocukların Görüntüleriyle Müstehcen Suç Operasyonu

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Mersin polisinin yaptığı çalışmada internet üzerinden çocukların görüntüleriyle müstehcenlik içeren suçlara karışan şüpheliler tespit edilerek yakalandı,9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Türk Ceza Kanunun 226.maddesi 'Müstehcenlik' suçuyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin internet üzerinden yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda çocukların uygunsuz görüntülerini kullanan şüphelilerin adresleri belirlendi. Bunun üzerine belirlenen 10 adrese İnsansız Hava Aracı desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda da dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı. - MERSİN