Mersin\'de Çocukların Tabanca İle Havaya Ateş Açması

Mersin'de 18 yaşından küçük bir kişi zeytin bahçesinde elindeki tabancayla havaya ateş açarken, arkadaşı da kayda aldı. O anları ise bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, merkez Mezitli ilçesindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, zeytin bahçesinde bulunan yaşları 18'den küçük iki çocuktan biri elindeki tabanca ile havaya peş peşe ateş açtı. Diğeri ise bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Tehlikeli görüntüler, çevredeki bir binadaki vatandaş tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yaşları 18'den küçük olan 2 çocuğun kimliği belirlenerek yakalandı. 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN