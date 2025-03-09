Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen A.E.Ş. gözaltına alındı.
İfadesi alındıktan sonra Mut Adliyesine sevk edilen A.E.Ş., nöbetçi mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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