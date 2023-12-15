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Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin\'de DEAŞ\'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 09:31,
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Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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