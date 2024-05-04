Mersin\'de dilencilere yönelik operasyon

3.Sayfa

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında dilenen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Kent merkezinde dilencilerin yoğun olarak bulunduğu kavşak ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle trafiği tehlikeye atarak kırmızı ışıkta dilenenlere odaklandı. Vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınanlara karşı yapılan denetimde, ekipler yakaladıkları dilencileri polis merkezine götürdü. Dilenciler adli işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Zabıta Amiri Duran Öz, Mersin halkının huzur içerisinde yaşayabilmesi adına 7/24 esasına göre çalıştıklarını belirtti. Dilenen kişi sayınında artış olduğunu ifade eden Öz, yaptıkları denetimler hakkında bilgi verdi. Dilencilerin ana arterler, caddeler, trafik ışıkları gibi yoğun oldukları bölgelerde çalışmaları artırdıklarını vurgulayan Öz, "Bu yılın ilk 4 ayında 127 dilenciye işlem yapıldı. Üzerlerinden çıkan paralara da el konulup, tutanakla kamuya geçirildi" dedi.

Dilencilere 5326 Sayılı Kanun'a göre idari yaptırım uygulandığını dile getiren Öz, vatandaşlara da seslenerek, "En çok sıkıntı yaşadığımız konulardan birisi de vatandaşlarımızın olaya duygusal bakması. Vatandaşlarımızdan ricamız; gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu bildikleri kişilere yardım etsinler" diye konuştu.

Öz, kent genelinde dilencilere yönelik rutin çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN