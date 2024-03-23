Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

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Mersin polisi, nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 20 banka kartı, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

23.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 20 banka kartı, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeleri ele geçirdi.

Emniyet götürülerek ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin\'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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