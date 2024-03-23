Mersin\'de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve İstanbul'da Sazan Sarmalı Yöntemiyle Oto Dolandırıcılığı Yapan Çete Çökertildi

Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete, sazan sarmalı yöntemiyle oto dolandırıcılığı yaparken yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklandı ve 9 milyon 200 bin TL'lik malvarlığına el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elde ettiği parayı dövize çevirdiği anlar da yer aldı.